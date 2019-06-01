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Трамп отменит торговые льготы для Индии 5 июня

Политика

Якобы Индия отказалась обеспечить свободный доступ к своему рынку

Трамп отменит торговые льготы для Индии 5 июня
James N. Mattis
Индия и США

Вашингтон, 1 июня 2019, 05:10 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп решил исключить Индию из системы тарифных преференций (GSP) 5 июня, сообщает агентство Reuters.

«Я выяснил, что Индия не заверила США, что предоставит справедливый и равноправный доступ к своим рынкам», — заявил он.

В свою очередь индийские власти задумались о введении пошлин на 20 наименований товаров из США, если Соединенные Штаты исключат страну из системы тарифных преференций. Агентство отмечает, что Индия является одним из главных бенефициаров GSP.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты исключили Турцию из системы тарифных преференций. По мнению Трампа, Турция достигла достаточного уровня экономического развития и торговые льготы ей больше не нужны. При этом Соединенные Штаты снизили вдвое пошлину на импорт турецкой стали.

Читайте ранее в этом сюжете: США отменили льготый режим торговли с Турцией

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