Суббота, 1 Июня 2019 года
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Пентагон нарастит контингент в Польше

Политика

Американские военные в Польше будут дополнительно оснащены

Вашингтон, 1 июня 2019, 04:50 — REGNUM  На тысячу чееловек будет увеличен военный контингент Соединённых Штатов в Польше, пишет Financial Times.

Соответствующее решение станет итогом переговоров Вашингтона и Варшавы. Прежде всего будет усилен спецназ.

Также американские военные в Польше будут дополнительно оснащены. На территории этой страны американцы намерены запустить работу совместного военного учебно-тренировочного центра.

Напомним, сейчас в Польше находится порядка четырёх с половиной тысяч американских военных. Поляки и американцы после соглашения о военном сотрудничестве ведут переговоры по дальнейшему наращиванию присутствия США в Польше.

Читайте ранее в этом сюжете: США намерены увеличить военное присутствие в Польше

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