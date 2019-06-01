Пентагон нарастит контингент в Польше

Вашингтон, , 04:50 — REGNUM На тысячу чееловек будет увеличен военный контингент Соединённых Штатов в Польше, пишет Financial Times.

Соответствующее решение станет итогом переговоров Вашингтона и Варшавы. Прежде всего будет усилен спецназ.

Также американские военные в Польше будут дополнительно оснащены. На территории этой страны американцы намерены запустить работу совместного военного учебно-тренировочного центра.

Напомним, сейчас в Польше находится порядка четырёх с половиной тысяч американских военных. Поляки и американцы после соглашения о военном сотрудничестве ведут переговоры по дальнейшему наращиванию присутствия США в Польше.

Читайте ранее в этом сюжете: США намерены увеличить военное присутствие в Польше