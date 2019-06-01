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Индия отменила ограничения на полеты в воздушном пространстве страны

Политика

Пакистан все же сохранил запрет

Нью-Дели, 1 июня 2019, 03:08 — REGNUM  Индийские власти отменили временные ограничения на полеты в воздушном пространстве, ранее введенные из-за обострения конфликта с Пакистаном, сообщает пресс-служба ВВС Индии.

В официальном сообщении ВВС Индии говорится об отмене ограничений на все воздушные маршруты в воздушном пространстве страны. При этом ранее власти Пакистана решили сохранить ограничения на полеты коммерческих рейсов в Индию и обратно до 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 г. Пакистан и Индия закрыли воздушное пространство своих стран из-за обострения конфликта. Обострение произошло после того, как армия Пакистана сбила два индийских военных самолета.

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Индо-пакистанский конфликт
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