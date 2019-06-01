Суббота, 1 Июня 2019 года
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Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США

Политика

Протестующие скандировали фразу «американские отбросы»

Тегусигальпа, 1 июня 2019, 02:48 — REGNUM  В ходе протестных акций в Гондурасе митингующие подожгли входную дверь посольства США, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли. Протестующие скандировали фразу «американские отбросы». Примечательно, что в тот момент никто здание американской дипмиссии не охранял. По данным пожарной службы страны, никакого ущерба главному входу в посольство причинено не было.

Агентство отмечает, что в Гондурасе уже второй день идут протестные акции против президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. Поводом для протестов послужило расследование со стороны властей США по обвинениям в организации наркотрафика и отмыванию денег. Однако пока американские власти не выдвинули никаких обвинений в адрес Эрнандеса.

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