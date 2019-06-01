По ошибке? На Украине генпрокурора не позвали на важное мероприятие

Киев, , 02:29 — REGNUM На совещание с участием членов украинского Совета национальной безопасности и обороны не пригласили генпрокурора Украины Юрия Луценко, написала его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.

Встреча украинского СНБО посвящалась энергетической безопасности и проходила при участии президента этой страны Владимира Зеленского. На общей фотографии, отмечает Сарган, Луценко отсутствует, хотя из состава совета не исключён.

«Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена», — написала Сарган.

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