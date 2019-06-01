Москва довела число невъездных представителей ЕС до паритетного значения

Москва, , 02:03 — REGNUM Список граждан стран Европейского союза, которым запрещён въезд в Россию, расширен Москвой, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что расширение списка является ответной мерой на действия ЕС, который ввёл очередные санкции против российских граждан. Брюссель сделал это, подчёркивают в МИД РФ, неправомочно и бездоказательно.

Российская сторона напоминает, что предупреждала ЕС об ответных мерах, которые последуют за антироссийскими шагами Брюсселя.

«В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — сообщили в МИД РФ.

Соответствующую ноту российский МИД направил в представительству ЕС в России.

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