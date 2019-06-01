Апрельской войной в Карабахе займётся специальная парламентская комиссия

Ереван, , 01:23 — REGNUM В Национальном собрании Армении создана следственная комиссия с целью изучения обстоятельств апрельской четырехдневной войны 2016 года. Об этом говорится в заявлении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, в заявлении отмечается, что полномочия Следственной комиссии осуществит постоянная комиссия НС по вопросам обороны и безопасности.

«Согласно ч.2 ст.20 конституционного закона РА «Регламент Национального собрания», по требованию не менее 1/3 общего числа депутатов, с целью изучения обстоятельств развернувшихся в апреле 2016 года военных действий постоянная комиссия НС по вопросам обороны и безопасности силой права осуществит полномочия следственной комиссии», — сказано в заявлении председателя НС Арарата Мирзояна.

Согласно регламенту Национального собрания, следовательскую комиссию должен возглавить председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

О необходимости создания в Национальном собрании следственной комиссии по изучению обстоятельств апрельской войны 20 мая заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Говоря о «некоторых силах бывшей коррупционной системы», провоцирующих разногласия между Арменией и Карабахом, Пашинян выразил мнение, что «настало время создать следственную комиссию Национального собрания по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года».

В апреле 2016 году Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Нагорного Карабаха, которая получила название «апрельская война». После окончания боевых действий, в ходе которых было убито свыше ста армянских солдат и добровольцев, встал вопрос о недоукомплектованности армянской армии и отсутствии необходимых разведданных. После смены власти в Армении в 2018 году новый премьер Армении неоднократно заявлял о том, что некоторые представители прежних армянских властей наживались за счёт солдат. Но громких уголовных против высокопоставленных военных по этому поводу до сих пор нет.

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