Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня

Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я объявлю о своем выдвижении на второй срок вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и его супругой Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида», — заявил он.

Объявить о своем выдвижении Трамп намерен в ходе встречи со своими сторонниками в Орландо. Он также опубликовал ссылку, где желающие присутствовать на этом событии могут приобрести билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая представители Демократической партии США в Палате представителей американского Конгресса собрались инициировать процедуру импичмента Дональду Трампу. Об импичменте демократы задумались вновь после отставки спецпрокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

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