Суббота, 1 Июня 2019 года
00:50:38 МСК

Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня

Политика

Он объявит об этом на встрече со своими сторонниками

Вашингтон, 1 июня 2019, 00:50 — REGNUM  Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я объявлю о своем выдвижении на второй срок вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и его супругой Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида», — заявил он.

Объявить о своем выдвижении Трамп намерен в ходе встречи со своими сторонниками в Орландо. Он также опубликовал ссылку, где желающие присутствовать на этом событии могут приобрести билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая представители Демократической партии США в Палате представителей американского Конгресса собрались инициировать процедуру импичмента Дональду Трампу. Об импичменте демократы задумались вновь после отставки спецпрокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы Конгресса США рассуждают об импичменте Трампу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить