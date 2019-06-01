На Украине начали расследовать дело о захвате власти Петром Порошенко

Киев, , 00:39 — REGNUM Уголовное дело о захвате власти экс-президентом Украины Петром Порошенко начало расследовать украинское государственное бюро расследований, сообщил юрист Андрей Портнов в Facebook.

«Друзья, информирую, что ГБР начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов высшего совета правосудия», — написал Портнов.

Юрист пояснил, в чём заключаются обвинения против бывшего украинского президента. Отмечается, что Порошенко после поражения на выборах издал указ, назначив двух членов высшего органа системы правосудия.

Таким образом, отмечает юрист, глава украинского государства (на тот момент) нарушил прямой судебный запрет и требования закона. Это было сделано, отмечает Портнов, «с целью сохранения контроля над судебной системой».

По словам юриста, по этой статье 109 украинского УК, единственным вариантом меры пресечения является арест. Помещение Порошенко в СИЗО может произойти к началу июля.

Напомним, Порошенко проиграл на президентских выборах на Украине, поле чего на него завели ряд уголовных дел. О возбуждении вышеуказанного дела Портнов сообщал 27 мая.

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