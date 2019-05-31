Русских на Украине заставят изменить фамилии

Киев, , 23:56 — REGNUM Новая редакция «Украинского правописания» обяжет изменить написание некоторых русских фамилий на Украине. Такие данные следуют из текста документа, который в конце мая был утверждён кабинетом министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине неоднократно поднимали вопрос об изменении написания русских фамилий. Так, на сайте президента Украины не раз появлялись петиции с требованиями писать «Иваненко» вместо «Иванов» и «Кузьменко» вместо «Кузнецов». В рамках этих петиций предлагалось поражать в правах тех, кто откажется переписывать свои фамилии или вообще лишать украинского гражданства. Авторы петиции указывали, что таким образом процесс «декоммунизации» будет продолжен.

В итоге в мае 2019 года бывший тогда ещё президентом Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В данном законе предусмотрено употребление украинского языка практически во всех сферах жизни в стране, в частности в любых социальных и властных учреждениях, в торговле, в СМИ и прочее. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.

В рамках этого закона министерство образования и науки Украины готовит окончательный текст новой редакции «Украинского правописания». Ожидается, что текст будет обнародован 3 июня.

В разделе «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями» данного документа сказано, что все русскиеантропонимы с окончанием — ой необходимо будет писать через — ий, а в тех, что заканчиваются на — ск (ий), — цк (ий), появится мягкий знак.

К примеру, фамилии «Донской» и «Трубецкой» заставят писать как «Донський» и «Трубецький». Есть и другие примеры изменения русских фамилий: Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий.

В ходе общественного обсуждения новых правил неоднократно предлагались поправки, которые исключают изменение написания русских фамилий, так как это совершенно ничем не оправдано. Но поправки были отклонены.