В столице Ирана обсудили развитие таджикско-иранских отношений

Тегеран, , 23:55 — REGNUM В ходе двухдневного мероприятия, прошедшего в Тегеране, Иран и Таджикистан обсудили состояние и перспективы таджикско-иранских отношений. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в МИД Таджикистана.

В Тегеране прошло заседание комитета по рассмотрению хода выполнения протокола 12-го таджикско-иранского заседания межправительственной комиссии по экономическому, торговому, техническому и культурному сотрудничеству. Оно проходило в течение двух дней — 28−29 мая 2019 года.

На мероприятии таджикистанскую делегацию возглавил заместитель министра энергетики и водных ресурсов Джамшед Шоимзода. С иранской стороны делегацию возглавлял советник министра энергетики Фарход Яздондуст.

По информации таджикистанского внешнеполитического ведомства, в ходе заседания стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества между странами в различных областях и наметили пути для реализации решений 12-го заседания межправкомиссии по экономическому, торговому, техническому и культурному сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран.

Отметим, что за последние пять лет объем товарооборота между Ираном и Таджикистаном сократился в три раза. В 2013 году он составлял 295 млн долларов, а в 2018 году — всего 97 млн долларов.

Напомним, что отношения между двумя странами сильно охладели в 2015 году, когда Иран пригласил Мухиддина Кабири, разыскиваемого председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ), принять участие в международной конференции высокого уровня «Исламское единство» в Тегеране.