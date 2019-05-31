Лидер «Хезболлы»: план Трампа для Палестины — «историческое преступление»

Бейрут, , 23:51 — REGNUM Лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла обратился к сторонникам с призывом противостоять «мирному плану» президента США Дональда Трампа для Палестины, 31 мая передает агентство Reuters.

Лидер шиитского движения заявил в ходе выступления по ливанскому телевидению, что противодействие плану США — это «религиозный, моральный, гуманитарный, джихадистский долг».

«Эта сделка является историческим преступлением», — заявил Хасан Насралла.

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