Минобороны: Зона «Идлиб» остаётся источником обстрелов и провокаций

Москва, , 23:20 — REGNUM Незаконные вооруженные формирования, контролирующие зону «Идлиб», продолжают нарушать режим прекращения огня, сообщил 31 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Начальник Центра сообщил, что за последние сутки зафиксированы обстрелы целого ряда населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также двух районов города Алеппо.

«В Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руейсет-Эскандер (дважды), Сафсафа (дважды), Эль-Арейм, Икко, Джубб-Эз-Зарур, Вади-Басур, Мамухия провинции Латакия, Сальба, Хама, Хуайз провинции Хама, районов Маканис-Эд-Дувайри, Халаб-Эль-Джадид (дважды) города Алеппо», — сказал Виктор Купчишин.

На фоне ежедневных провокаций боевиков из зоны «Идлиб» власти Сирии продолжают амнистирование бывших членов незаконных вооруженных формирований и лиц, уклонившихся от военной службы. На 30 мая в списках амнистированных значится 58 029 граждан Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Начальники генштабов России и Турции провели переговоры по Идлибу