На саммите ШОС ожидается подписание солидного пакета документов – Норов

Пекин, , 23:15 — REGNUM В секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине прошел брифинг Генерального секретаря ШОС Владимира Норова, отметившего особую важность реализации инициативы «Пояса и пути» для совместного развития стран, расположенных на его маршруте. По словам дипломата, проект полностью отвечает целям, задачам и принципам ШОС, сообщает 31 мая Синьхуа.

Норов подчеркнул особую важность проекта «Пояса и пути» и его сопряжения с евразийской интеграцией в рамках ЕАЭС, особенно для стран туркестанского региона, ввиду получения ими таким образом доступа к морским портам и превращения всего региона в «перекресток трансконтинентальных магистралей Восток — Запад и Север — Юг».

Генеральный секретарь ШОС жестко выступил против практики торгового протекционизма и односторонних мер, обратив внимание, что страны-участницы организации выступают против фрагментации международных торговых отношений и внедрения протекционизма.

Высокая оценка со стороны дипломата прозвучала в отношении результатов, достигнутых ШОС в области безопасности, в том числе антитеррористической деятельности, которая осуществляется в рамках РАТС — Региональной антитеррористической структуры.

Сообщается, что в июне в Бишкеке (Киргизия) пройдет 19 заседание Совета глав государств ШОС, в ходе которого наряду с безопасностью будут обсуждены вопросы экономики, торговли и гуманитарного сотрудничества.

«В ходе саммита ожидается подписание солидного пакета документов, направленных на углубление взаимодействия между регионами наших стран, укрепление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, налаживание сотрудничества в области информационных технологий, а также в сферах охраны окружающей среды, здравоохранения и спорта», — подчеркнул Норов.