Трамп грозит Мексике тарифами из-за нелегальной миграции

Мехико, , 23:15 — REGNUM Тарифы на импортируемые товары уверенно превращаются в орудие давления со стороны администрации Трампа, пишет испанское издание La Vanguardia. Следующей целью президента США объявлена Мексика, хотя на самом деле ей станут американские потребители, которые будут платить по счетам. «10 июня США введет пошлину в 5% на все товары, импортируемые из Мексики, пока нелегальные мигранты не перестанут прибывать в нашу страну через эту границу», — заявил в своем аккаунте в Twitter Дональд Трамп. Он также заверил, что пошлина будет постепенно увеличиваться, пока проблема миграции не будет решена.

План, анонсированный Белым домом, предусматривает увеличение таможенных пошлин на 5% с каждым следующим месяцем, пока тариф не вырастет до 25% в октябре. На этом уровне он должен оставаться, пока Мексика не остановит значительную часть потоков нелегальных мигрантов, пересекающих ее территорию.

Первый вопрос, поступивший от журналистов в ходе телеконференции, на которой представляли план прессе, был таков: имеет ли в виду президент, что в конечном итоге потребители из Соединенных Штатов будут оплачивать этот тариф, поскольку предприятия придут к тому, что внесут дополнительную стоимость в счета покупателей. В ответ глава администрации Трампа Мик Малвейни заметил, что американские налогоплательщики «уже расплачиваются за миграционный кризис», на который приходится тратить огромное количество экономических ресурсов. «Этот президент защитит страну и южную границу, даже если это будет означать рост тарифов до 25%. Хотя я искренне надеюсь, что этого не случится», — признался Малвейни.

Инициатива администрации Трампа парадоксальным образом появилась в то же время, когда министерство торговли обратилось в Конгресс с просьбой ратифицировать новую версию Североамериканского соглашения о свободной торговле, и в тот же день, когда президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отправил в Сенат США текст нового торгового соглашения, рассчитывая на то, что оно будет одобрено и вступит в силу. Американский вице-президент Майк Пенс находился в этот момент в Канаде, чтобы обсудить ту же тему с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

Мексика занимает второе место после Канады в списке крупнейших импортеров товаров в Соединенные Штаты и первое место — по поставкам туда сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Впрочем, основная по стоимости часть сделок приходится на автомобильный сектор, которому будет нанесен максимальный ущерб в том случае, если Белый дом применит свои угрозы на практике.

Новость немедленно вызвала падение мексиканского песо, что, с одной стороны, должно способствовать смягчению последствий тарифов, но с другой — поднимет цены на товары, которые США экспортируют в соседнюю страну. В 2018 году Штаты импортировали из Мексики продукцию на сумму 346 млрд долларов, что на 10% больше, чем год назад.