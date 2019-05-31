«Медовый месяц кончился» — президент Малави угрожает «уволить» оппозицию

Блантайр, Малави, , 23:14 — REGNUM В Малави прошла инаугурация президента Питера Мутарики, победу которого на выборах оспаривает оппозиция, 31 мая передает агентство Reuters.

Оппозиция Малави обвиняет президента, пошедшего на второй срок, в фальсификации выборов. Мутарика не остался в долгу — в ходе инаугурационной речи он выступил с угрозой «уволить» всю оппозицию.

«Медовый месяц закончился… Вы не имеете права думать, что вы выше закона, — заявил Мутарика перед толпой сторонников в Блантайре. — Мы будем считать это недисциплинированностью и уволим вас».

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