Пятница, 31 Мая 2019 года
23:14:24 МСК

«Медовый месяц кончился» — президент Малави угрожает «уволить» оппозицию

Политика

«Вы не имеете права думать, что вы выше закона»

Блантайр, Малави, 31 мая 2019, 23:14 — REGNUM  В Малави прошла инаугурация президента Питера Мутарики, победу которого на выборах оспаривает оппозиция, 31 мая передает агентство Reuters.

Оппозиция Малави обвиняет президента, пошедшего на второй срок, в фальсификации выборов. Мутарика не остался в долгу — в ходе инаугурационной речи он выступил с угрозой «уволить» всю оппозицию.

«Медовый месяц закончился… Вы не имеете права думать, что вы выше закона, — заявил Мутарика перед толпой сторонников в Блантайре. — Мы будем считать это недисциплинированностью и уволим вас».

Читайте также: Оппозиция Малави требует отменить результаты выборов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить