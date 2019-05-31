Саммит в Мекке раздувает словесную войну между Ираном и Саудовской Аравией

Тегеран, , 23:08 — REGNUM «Тройной саммит в Мекке раздувает словесную войну Ирана с его арабскими противниками, пользующимися поддержкой Соединенных Штатов, — пишет сегодня, 31 мая, испанское издание El Pais. — В эту пятницу исламская республика обвинила Саудовскую Аравию в том, что она «сеет раздор» на Ближнем Востоке. За несколько часов до этого король Салман призвал международную общественность использовать «любые средства», чтобы обуздать Тегеран, перед экстраординарным заседанием Лиги арабских государств. Ирак, арабская страна, которая поддерживает хорошие отношения с Ираном, воспротивилась условиям окончательного варианта официального сообщения».

«Мы просим международную общественность исполнить свои обязательства по отношению к угрозе, которую иранские действия представляют для мира и безопасности по всему земному шару, использовать любые средства, чтобы не позволить иранскому режиму вмешиваться во внутренние дела других стран и покровительствовать террористической деятельности в регионе», — заявил саудовский монарх на рассвете, выступая перед 21 представителем Лиги арабских государств.

Ранее испанское СМИ сообщило, что Саудовская Аравия собрала в Мекке лидеров арабских и исламских государств на три саммита, чтобы укрепить свое лидерство и изолировать Иран. В обстановке растущего напряжения между США и исламской республикой Эр-Рияд обвиняет Тегеран в последних атаках на объекты нефтяной отрасли в регионе. Накануне ежегодного заседания Организации исламского сотрудничества, назначенного на утро сегодняшнего дня, король Салман организовал ночью две отдельных чрезвычайных сессии — Лиги арабских государств и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Вопреки саудовскому бойкоту Катар отправил на тройную встречу своего премьер-министра.

Как Саудовская Аравия, так и ее ближайшие союзники (Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн) винят своих иранских соседей во всех очагах нестабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, они с тревогой смотрят на несоблюдение Ираном международного ядерного соглашения 2015 года. Появление Дональда Трампа в Белом доме и его выход из этого соглашения вызвали в регионе новые настроения.

«Рияд и Тегеран поддерживают противоположные стороны в гражданских войнах в Сирии и Йемене и борются за политическое лидерство на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом, пользуясь не только своим историческим соперничеством, но и религиозными различиями. В то время как исламская республика претендует на то, чтобы представлять шиитов, саудовская монархия стоит во главе преобладающей ветви суннитов. Отсюда проистекает высокое символическое значение собраний в Мекке», — комментирует El Pais.

Выбор Мекки для проведения тройного саммита был не случайным, подчеркивает СМИ. После триумфа иранской революции в 1979 году порожденная ей исламская республика оспаривает контроль Саудовской Аравии над святыми для мусульман местами, предлагая совместное управление. Король Фахд ответил на это, провозгласив себя хранителем двух священных мечетей Мекки и Медины — титул, который перешел и к его преемникам, умершему Абдуле и нынешнему монарху Салману.