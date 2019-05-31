Провокация в Косово – против России

Эдуард Биров, , 23:47 — REGNUM

Странная провокация в Косово 28 мая не вылилась в новую вспышку конфликта между косовскими албанцами и сербами, но продолжает держать в напряжении все стороны и будто бы требует от России вмешательства.

Так, президент Сербии Александр Вучич вдруг пару дней спустя заявил, что спецназ Косово в ходе незаконной операции специально избил прикладами российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова. Что-то подсказывает, что и вся операция была спланирована не столько против сербов, сколько с целью нанести вред россиянину.

Ощущение, будто Россию втягивают в конфликт на Балканах, в очередную горячую точку, которая может стать причиной нового обострения между Москвой и Европой и поводом для очередного витка санкций. Причём делают это не только руками косовских албанцев, но и, похоже, при содействии руководства Сербии.

По крайней мере, как-то странно выглядит эмоциональный запал Вучича, который вдруг разуверился в Западе (неужели?) и сделал акцент на намеренности ударов по Краснощёкову (будто есть разница, специально били россиянина или вместе со всеми?).

Ещё подозрительнее то, что за день до провокации Вучич в парламенте буквально анонсировал его, заявив, что «нападение албанцев на севере Косово — дело считанных дней или недель», а также призвал смириться с тем, что Сербия потеряла Косово. Как говорит классик — «совпадение? — не думаю».

Цель провокации

Впрочем, без чётких аргументов не станем утверждать о сговоре Вучича с Западом (хотя от лидеров типа Януковича-Лукашенко, пытающихся усидеть на двух стульях, можно ожидать чего угодно), вполне возможно, что им движет традиционная для сербов уверенность, что Россия обязана вступиться за них при первой же опасности.

Сербы нам действительно братья, последний бастион православия на Балканах и давний крест русских, но, к сожалению, слишком часто Белград (часть сербской элиты) использовал это как разменную монету в торговле с Западом. Не как болгары и прочие «братья», конечно, но, к примеру, тот же Вучич ведь готов отказаться от Косово, чтобы вступить в Европейский союз, забыв о бомбардировках НАТО. И при этом сербские «эуропейцы» рассчитывают дальше получать помощь России.

Москва либо сразу раскусила провокацию, либо пригодилась традиционная сдержанность МИД. По крайней мере, публично было только озвучено требование к косовцам отпустить Краснощёкова, что, кстати, было быстро сделано, и пообещано не спустить на тормозах преступление против нашего дипломата. Плюс Следственный комитет РФ начал доследственную проверку. И всё.

В другой раз можно было бы привычно посетовать на мягкость МИД, но не в данном случае — от России явно ожидали ввязаться в драку. Причём сделать это спонтанно, разово, чтобы тем самым позволить Западу обосновать окончательный уход Косово. И приступить к проглатыванию Сербии. Но почему именно сейчас?

Ряд экспертов утверждают, что сдача Косова при соглашательстве Вучича фактически достигнута, причём не на условиях обмена территориями, а на условии полной капитуляции Сербии. Однако завершению сделки, которая, возможно, запланирована на 1−2 июля в Париже, мешает позиция Россия и сербского народа. К тому же сдачу необходимо как-то оформить, нужен весомый предлог. Отличный вариант — защита Косово от вмешательства России.

Но вмешательства разового, малочисленного, спонтанного, этакого злобного русского десанта, который сыграл бы роль катализатора и был вынужден уйти. Некое повторение легендарного «броска на Приштину» в нынешних реалиях, в отличие от 1999 года, может иметь ровно обратный эффект для России и для Сербии. Быстро решить проблему сербов в Косово у Москвы не получится, а вот попасть под провокационные выпады косовоалбанских отрядов без должной поддержки ВКС и в окружении НАТО будет чревато.

В то же самое время США получили бы замечательный повод для нового витка санкций против России, а евроатлантические элиты — для консолидации распадающегося антироссийского фронта в Европе. Не говоря уже о том, что Балканы исторически проверенное место для развязывания мирового конфликта с целью дестабилизации конкурентов и выхода из тупика транснационального капитала.

Однако это вовсе не означает, что России необходимо утереться и оставить Сербию на растерзание. Повторюсь, Сербия на Балканах — это русский крест и западный аванпост, исчезновение которого при нынешней ситуации на Украине ограничит русский мир на западе Калининградским анклавом. Не с военной точки зрения — ракетами мы достанем кого угодно где угодно, а с точки зрения влияния и присутствия российского государства. Весь вопрос в том, как не разово, а системно защитить Сербию в нынешних условиях и не втянуться в конфликт на Балканах.

От вежливых инструкторов к военным базам

Идеальный вариант, как ни странно, создание полноценной военной базы российской армии по официальному запросу руководства (сирийский вариант). Но согласно экспертному заключению военных, это практически исключено в силу высокой вероятности блокады Сербии плотно окружающими её странами НАТО. При невозможности или даже ограниченности материального обеспечения базы — ключевого аспекта функционирования военного объекта — любая огневая мощь, там сосредоточенная, обречена на скорую нейтрализацию.

Даже в далёкую Сирию в нашем распоряжении были, минимум, два маршрута доставки необходимого — через Иран, Ирак и морским путём. Впрочем, ситуация в Европе меняется довольно быстро, и не исключено, что та же Греция или даже Болгария выйдут из-под жёсткой зависимости от США и позволят транзит военных грузов через свою территорию. Расположение в Сербии ограниченного контингента ВКС РФ с «Кинжалами» и военной полиции позволило бы кардинальным образом изменить расклад сил на Балканах и вскрыть восточную линию нападения НАТО.

Другой вариант защиты Сербии — введение миротворцев ОДКБ. Не обязательно через Совбез ООН, а по запросу Белграда. К слову, российский сенатор Константин Косачёв, комментируя провокацию косоваров 28 мая, отметил: «Это — наглядное подтверждение тому, как натовская миссия «справляется» со своей задачей».

Речь о пресловутых подразделениях KFOR, которые под видом миротворчества обеспечивают прикрытие вытеснения сербов из Косово. Сенатор намекнул, что раз не справляются натовцы, могут понадобиться другие миротворцы. К сожалению, правда, Россия до сих пор не использует силы ОДКБ в международных операциях (в той же Сирии), оберегая нежных партнёров по евразийской интеграции от тяжёлой работы по стабилизации ситуации в отдельных регионах мира. Впрочем, под эгидой ОДКБ вполне можно отправить только российских миротворцев, была бы политическая воля.

Наконец третий вариант, наиболее реалистичный и неоднократно используемый — использование инструкторов и бывших военных в частных структурах. За последние пять лет Россия в совершенстве овладела этой придумкой западных стратегов — Донбасс, Сирия, некоторые страны Африки, Ливия, Венесуэла. В южноамериканской стране российские инструкторы (не только военные специалисты), судя по всему, спасли законную власть на волоске от краха: американцам оставалось только щёлкать зубами.

Задачи и функционал российских специалистов-советников в каждой стране совершенно разные, но почему бы в случае с Сербией и Косово не вспомнить о якобы первоначальной функции ЧВК — защите и обслуживании объектов, территории? Сотня-другая инструкторов, вооружённая новейшими технологиями и аппаратами, обучающая сербских добровольцев приёмам самообороны, могла бы напрочь отбить охоту у косоварского спецназа бить мирным жителей прикладами.

Не исключено, что нечто подобное уже реализовывается на Балканах. По крайней мере, хорватское издание «Jutarnji.hr» в феврале прошлого года с негодованием обвиняла руководителя Республики Сербской Додика в том, что на территории бывшей Югославской народной армии создаётся центр по обучению спецназа численностью от 2,5 до 3,5 тысяч бойцов по борьбе с терроризмом, которых якобы обучают российские инструкторы на основании Протокола о сотрудничестве МВД Республики Сербской и МВД РФ 2015 года.

В той же статье хорваты с ужасом предполагают, что Россия заинтересована в строительстве в Республике Сербской трёх баз на месте бывших югославских: в регионе Маховляны близ Баня-Лука, в Соколаце и Требине. У страха, конечно, глаза велики, но если говорить не о полноценных военных базах, а о пунктах базирования частных военных специалистов и инструкторов, то почему нет? Этакие центры гуманитарной помощи сербскому народу. А затем, после модернизации и с появлением новых условий, позволяющих обходить блокаду НАТО, их можно превратить в полноценные военные объекты.

Но всё это России должна делать при одном важном условии — чтобы сам Белград перестал смотреть в рот Западу и превратился в полноценный форпост Русского мира и православия, отстаивающего наши общие интересы.