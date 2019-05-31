Китай начинает массовую проверку общественных организаций

Пекин, , 22:58 — REGNUM В Китае начинаются выборочные проверки в 250 общественных организациях. Целью является упорядочение их деятельности и укрепление надзора над законностью и правопорядком, сообщает 31 мая Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную газетой China Daily.

Проверки проводятся по инициативе министерства гражданской администрации КНР и охватывают 23 фонда и 25 организаций социального обслуживания, в число которых входят две иностранные торговые палаты, а также четыре международные ассоциации.

Проверке подлежат годовые отчеты об исполнении бюджета, о финансовой ревизии, а также вопросы соблюдения законности и соответствующих руководящих требований.

Объявленные проверочные работы будут проводиться вплоть до августа текущего года силами десятка аудиторских фирм.