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РФ и США не ведут переговоров о продлении СНВ-3 — посольство России

Политика

Центральная американская газета Washington Post запустила «утку»

Вашингтон, 31 мая 2019, 22:51 — REGNUM  Посольство Российской Федерации в США опровергло информацию о том, что между Москвой и Вашингтоном якобы идут переговоры по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Соответствующее заявление распространила сегодня, 31 мая, пресс-служба посольства.

Ранее центральная американская газета Washington Post распространила информацию о том, что Россия и США якобы начали закрытые переговоры о возможном продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

В посольстве РФ заявили, что ни о каких переговорах российской стороне не известно. Ещё год назад во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин предложил начать переговоры о возможном продлении СНВ-3 после 2021 года. Но с тех пор российская сторона так и не получила никакого ответа на это свое предложение.

«Более того, вчера старший директор Совета нацбезопасности Т. Моррисон заявил, что решение о продлении Договора будет принято администрацией «не ранее 2020 года». Полагаем, что не только российской, но и американской стороне было бы интересно узнать, кто именно и на основании каких полномочий обсуждает будущее соглашения», — отметили в российской дипломатической миссии.

В целом, статью в Washington Post в российском посольстве считают «уткой» и примером непрофессионализма. Так, в статье утверждается, что российское посольство не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию, тогда как на самом деле в российскую дипмиссию никто не обращался.

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Российско-американские отношения
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