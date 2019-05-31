Президент Туркмении: «Потенциал СНГ велик и многогранен»

Ашхабад, , 22:39 — REGNUM «Потенциал СНГ велик и многогранен. Сегодня мы должны эффективно содействовать его раскрытию, максимальному задействованию имеющихся возможностей — производственных, логистических, ресурсных, научных, технологических», — заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, открывая 73-е заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

По словам туркменского лидера, это необходимо для того, чтобы СНГ прочно заняло место в ряду мощных и позитивных факторов и субъектов не только политической жизни, но и экономического развития в глобальном масштабе.

«Мы ясно отдаем себе отчет в том, насколько важным является наше сотрудничество, что зачастую оно напрямую затрагивает интересы и насущные потребности людей, живущих в наших странах», — сказал он.

Глава государства отметил, что важнейшим направлением сотрудничества в рамках СНГ остается межгосударственная торговля, в том числе — приграничная и региональная. И добавил, что в этой связи нужно уделить больше внимания тесному взаимодействию бизнес-сообществ и совместным проектам, а также проводить больше масштабных выставок и ярмарок товаропроизводителей, представляющих страны Содружества.

«Структурная совместимость наших экономик, опыт совместной торговой деятельности позволяют нам эффективно работать, совершенствовать механизмы экономических связей и торговых операций, выходить на проекты в производственной кооперации, сфере услуг», — подчеркнул он.

Также Бердымухамедов уделил внимание вопросам безопасности и борьбы с терроризмом и экстремизмом, акцентируя внимание участников заседания на том, что Содружество Независимых Государств находится в непосредственной близости от некоторых очагов международной напряженности.

«Это — реалии, с которыми нам приходится считаться, и потому тесное, действенное партнерство государств СНГ в деле обеспечения безопасности сегодня объективно востребовано. Особую роль здесь призвана сыграть дипломатия наших стран. Ключевым вектором внешнеполитического взаимодействия государств СНГ остается деятельность в международных организациях, прежде всего, в ООН и ОБСЕ», — сообщил он.

Подводя итог своего выступления, президент Туркмении отметил важность вопросов сотрудничества в рамках СНГ в таких сферах как энергетика, экология, продовольственная безопасность и миграционная политика.