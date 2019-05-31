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Сирия осуждает заявление саммита в Саудовской Аравии

Политика

Присутствие вооруженных сил Ирана в Сирии является законным

Дамаск, 31 мая 2019, 22:39 — REGNUM  Сирийский МИД выступил с осуждением официального заявления экстренного саммита арабских стран в Саудовской Аравии о «вмешательстве Ирана» во внутренние дела Сирии, 31 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению МИД Сирии, присутствие вооруженных сил Ирана в стране является законным, оно «осуществляется по просьбе сирийского правительства», а также «вносит вклад в поддержку усилий Сирии по борьбе с терроризмом».

МИД Сирии советует участникам саммита обратить внимание на другие страны региона и мира, которые находятся на сирийской территории «нелегитимно», причем некоторые из них оказывают «различную поддержку террористическим группам».

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Война в Сирии
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