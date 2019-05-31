В Камбодже подведены предварительные итоги парламентских выборов

Пномпень, , 22:37 — REGNUM Правящая Народная партия Камбоджи (НПК) во главе с премьер-министром страны Хун Сеном одержала убедительную и безоговорочную победу на выборах в органы местного самоуправления, набрав свыше 96% голосов, сообщает 31 мая Синьхуа со ссылкой на предварительные итоги голосования, обнародованные Национальной избирательной комиссией.

Остальные голоса избирателей на выборах, окончательные результаты которых будут обнародованы 8 июня, поделили между монархистской партией ФУНСИНПЕК и Национальной объединенной партией кхмеров.