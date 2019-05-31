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В Камбодже подведены предварительные итоги парламентских выборов

Политика

Разгромную победу одержала правящая партия премьер-министра страны

Пномпень, 31 мая 2019, 22:37 — REGNUM  Правящая Народная партия Камбоджи (НПК) во главе с премьер-министром страны Хун Сеном одержала убедительную и безоговорочную победу на выборах в органы местного самоуправления, набрав свыше 96% голосов, сообщает 31 мая Синьхуа со ссылкой на предварительные итоги голосования, обнародованные Национальной избирательной комиссией.

Остальные голоса избирателей на выборах, окончательные результаты которых будут обнародованы 8 июня, поделили между монархистской партией ФУНСИНПЕК и Национальной объединенной партией кхмеров.

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Зарубежная хроника
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