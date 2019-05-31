В Таллине может появиться площадь Немцова

Таллин, , 22:21 — REGNUM Оппозиционная фракция Партии реформ в Таллинском городском собрании выступила с предложением назвать одну из площадей эстонской столицы в честь покойного российского оппозиционера Бориса Немцова.

Как заявил член фракции реформистов Ээрика-Нийлеса Кросса, Немцов был большим другом Эстонии и строителем мостов между двумя странами. К тому же, площадь Немцова уже есть в Вашингтоне, скверы Немцова — в Киеве и Вильнюсе.

Переименовать предлагается площадь у музея марципана и кафе «Maiasmokk» в Старом городе, в соответствии со старой американской традицией — неподалеку от посольства Российской Федерации. Но если нет, реформисты согласны на другие варианты.

«Борис Немцов был большим другом Эстонии, сторонником её независимости и принципиальным борцом за демократию и верховенство международного права. Также он внес большой вклад в укрепление взаимопонимания и тёплых двусторонних отношений между Эстонией и Россией. Многие годы он являлся для нас олицетворением свободной и демократической России, которая не угрожает своим соседям, а напротив, стремится сотрудничать, — прокомментировал ситуацию изданию err.ee известный эстонский русофоб русского происхождения Евгений Криштафович.