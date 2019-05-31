В Узбекистане наконец выбрали площадку для строительства АЭС

Ташкент, , 22:16 — REGNUM Приоритетной площадкой размещения атомной электростанции (АЭС) определена площадка вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении «Узатом».

Площадка выбрана с учетом результатов изысканий, инженерно-технической и экономической целесообразности и на основании решения объединенного заседания Республиканской рабочей группы по координации реализации проекта по строительству атомной электростанции на территории Республики Узбекистан и Научно-технического и экспертного совета Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Республики Узбекистан, а также мнений специалистов и заключения международных экспертов.

Агентство уточняет, что ранее в период с августа 2018 года по март нынешнего года был проведен первый этап комплексных инженерно-изыскательных работ на потенциальных площадках размещения АЭС, в частности на 4-х площадках, расположенных в Навоийской и Бухарской областях, в районе водохранилища Тудакуль и 3-х площадках в Джизакской области, вблизи озера Тузкан.

«На сегодняшний день продолжается второй этап работ по проведению инженерно-изыскательских работ для дальнейшего лицензирования и утверждения выбранной площадки», говорится в сообщении.

Также сообщается, что в целях ускорения начала реализации проекта и разработки проектных решений для дальнейшего строительства 17 мая подписан контракт с АО «Aтомстройэкспорт» (входит в инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на проведение инженерно-изыскательских работ под разработку технического проекта, начаты работы по разработке Программы проведения инженерных изысканий под технический проект, а также мобилизация персонала и техники.

Как сообщало ИА REGNUM старт строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане в октябре 2018 года дали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.