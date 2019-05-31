В Киргизии назначены новые министр экономики и министр сельского хозяйства

Бишкек, , 22:04 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 мая, подписал указ о назначении Санжара Муканбетова на должность министра экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

До этого он успел поработать в качестве заместителя министра экономического развития и торговли — с 2007 по 2009 годы, замминистра экономического регулирования — с 2009 по 2012 годы, замминистра экономики — с 2012 по 2014 годы, председатель госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком — с 2007 по 2009 годы и вице-премьер министра по экономике — с января по апрель 2018 года.

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Также президент подписал указ о назначении Эркинбека Чодуева на пост министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии.

Отметим, что ранее он занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и мелиорации — с мая 2014 года.

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Помимо этого глава государства подписал указ, согласно которому Самат Кылжыев назначен руководителем Аппарата правительства Киргизии.

Ранее он работал руководителем Аппарата счетной палаты — с 2014 по 2016 годы, советником советник председателя нацбанка Киргизии — с 2016 по 2017 годы, консультантом агентства развития и инвестирования сообществ — с 2017 по 2018 годы и заведующим отделом финансов и кредитной политики Аппарата правительства — с 2018 года.