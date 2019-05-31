Министр обороны Китая выразил протест главе Пентагона по поводу Тайваня

Сингапур, , 22:02 — REGNUM Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ лично выразил протест главе Пентагона Патрику Шэнэхэну по поводу последних действий США относительно Тайваня, сообщает 31 мая пресс-служба военного ведомства КНР.

Пресс-служба уточняет, что встреча глав китайского и американского военных ведомств состоялась в Сингапуре, на полях международной конференции по безопасности.

«В последнее время американская сторона совершила ряд действий и заявлений относительно Тайваня, подрывающих принцип «одного Китая». Китайская сторона выражает свой протест против этого», — заявил Вэй Фэнхэ.

«США не должны не недооценивать решимость китайской стороны», — добавил министр обороны Китая.

Китайский министр обороны подчеркнул, что необходимо налаживать контакты, вести диалог, повышающий степень взаимопонимания и содействующий стабильному развитию двусторонних отношений.

Шэнэхэн согласился с тем, что вооруженные силы США и Китая должны придерживаться принципов открытости и поддерживать контакты.

Кроме того, главы военных ведомств обменялось мнениями по положению на Корейском полуострове.

Напомним, ранее два корабля ВМC США демонстративно прошли через Тайваньский пролив, а Вашингтон заявил, что это «показывает приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Кроме того, регулярно сообщается о поставках американских вооружений властям Тайваня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае начали действовать повышенные пошлины на товары из США