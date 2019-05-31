Конкурс на должность мэра Рязани пройдёт 6 сентября

Рязань, , 21:00 — REGNUM Итоговое заседание конкурса на замещение должности главы администрации города Рязани состоится 6 сентября. Такое решение на заседании 30 мая приняли депутаты городской думы.

На заседании кандидаты представят свои проекты социально-экономического развития города на ближайшие годы и получат баллы от конкурсной комиссии. Кандидатуры получивших наиболее высокие оценки представят депутатам городской думы. Главу администрации города назначат по итогам тайного голосования.

Половина конкурсной комиссии была утверждена депутатами. От гордумы в комиссию вошли заместитель председателя комитета по социальным вопросам Эвелина Волкова, председатель комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Сергей Еремин, председатель комитета по социальным вопросам Татьяна Климова, зампредседателя гордумы Дмитрий Панкин и глава Рязани, председатель гордумы Юлия Рокотянская.

Вторую половину конкурсной комиссии назначит губернатор Рязанской области Николай Любимов. На первом заседании конкурсная комиссия определит дату начала и окончания приёма документов от кандидатов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов уволился по собственному желанию 30 мая. Замещать его до назначения мэра будет экс-заместитель начальника управления образования и молодежной политики Елена Сорокина.

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