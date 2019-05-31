Путин поручил увеличить квоты для иностранцев, стремящихся учиться в России

Москва, , 20:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву найти возможность увеличения квот для граждан иных государств, желающих получить в России высшее, средне-специальное и дополнительное профессиональное образование, сообщает 31 мая официальный сайт Кремля

Список поручений президента, составленный по итогам встречи с Советом законодателей, опубликован на сайте.

В документе указано, что речь идёт в том числе и о соотечественниках, являющихся гражданами других государств. Правительство должно не позднее 1 сентября представить свои соображения для удвоения числа иностранных учащихся в образовательных и научных учреждениях России.

Кроме того, должны быть приняты меры для расширения возможностей получения иностранцами и соотечественниками, проживающими в странах СНГ, общего образования на русском языке.

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