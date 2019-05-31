Павел Климкин собрался в политику

Киев, , 20:46 — REGNUM Пока ещё министр иностранных дел Украины Павел Климкин после своей отставки с поста главы внешнеполитического ведомства допускает начало своей политической карьеры. Об этом Климкин заявил сегодня, 31 мая, в эфире украинского радио «Новое время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая новый президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду представления на увольнение Климкина, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Стоит отметить, что Климкин, Полторак и Грицак ранее уже написали заявления об отставке. Однако окончательно их отставку может утвердить Верховная рада.

«Я никогда не был политиком, но за время пребывания на должности министра, видимо, им стал. Я никогда не хотел быть политиком, это всегда вызывало у меня определенное презрение. Но теперь я понимаю, что это одна из опций, не только опций пойти в парламент, я ж не ищу теплых мест и медом там не намазано. Я просто разговариваю и ищу реальную команду», — сказал Климкин.

Он рассказал, что уже встречался с лидером партии «Голос» певцом Святославом Вакарчуком. В ходе этой встречи ни к каким решениям они не пришли, а просто обговорили разные идеи.

Климкин подчеркнул, что он не понимает лидерских политических партий и считает, что партия должна быть командой, которая только и может развернуть политические процессы.

«Должны быть командные партии. Только команды способны перезагрузить эту украинскую политику», — сказал пока ещё глава МИД Украины.