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Президент Мексики призвал Трампа «изменить отношение»

Политика

«Мексиканский народ не заслуживает того, чтобы с ним так обращались»

Мехико, 31 мая 2019, 20:42 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал власти Соединенных Штатов «изменить отношение» к Мексике и «исправить ситуацию» после угроз президента США Дональда Трампа, 31 мая передает агентство Reuters.

«Мы преодолеем такое отношение правительства США, они исправят ситуацию. Мексиканский народ не заслуживает того, чтобы с ним так обращались», — заявил президент Мексики на пресс-конференции в Мехико.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Трамп заявил, что Мексика не борется с нелегальной миграцией в США, и поэтому он намерен ввести 5%-ные пошлины на все мексиканские товары.

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