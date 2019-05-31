В Китае начали действовать повышенные пошлины на товары из США

Пекин, , 20:21 — REGNUM В Китае вступили в силу повышенные пошлины на ввоз продукции из США общим объемом $60 млрд, сообщает 31 мая пресс-служба министерства финансов КНР.

Минфин Китая подчеркивает, что эта мера является ответом на решение властей США повысить с 10 до 25% пошлины на китайский импорт общим объёмом около $200 млрд.

Минфин Китайской Народной Республики подчеркивает, что повышение пошлин на китайские товары со стороны США наносит вред обеим сторонам и противоречит ожиданиям всего международного сообщества.

Стоит отметить, что в Китае уже наступило 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая США повысили пошлины на китайские товары с 10 до 25%, при этом президент США Дональд Трамп приказал подготовить повышение пошлин на весь оставшийся импорт из Китая.

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