Альянс провалов: почему проект Навального непопулярен в профсоюзной среде

Марат Крайнов, , 23:28 — REGNUM

За тремя вещами можно наблюдать бесконечно — как горит огонь, как течет вода и как сторонники оппозиционного блогера Алексея Навального пытаются играть с левой повесткой.

После полного провала всех электоральных планов и грандиозного спада уличной митинговой активности группы поддержки основателя ФБК, Навальный решил переориентироваться на более секторальные политические проекты и, в частности, на прокачку подконтрольного себе профсоюзного движения. Но вступление на тропинку ориентированного на левую аудиторию политического дискурса приводило и продолжает приводить команду Навального к систематическим организационным провалам. Причина неудач проста — люди, особенно в регионах, не очень-то верят в разговоры про справедливость и защиту прав трудящихся из уст Навального, которого называют долларовым миллионером, отдыхающим на экзотических курортах чуть ли через каждый месяц. Недоверие к Навальному и неприятие его региональных миньонов видно на примере основанного им во многом виртуального профсоюза медработников «Альянс врачей».

Накануне в Ярославле приключился буквально хрестоматийный случай — местные навальнисты попытались создать профсоюзную ячейку в объединенной городской больнице.

Дело в том, что после слияния больниц №3 и №7 трудовой коллектив должен был собраться и создать новую профсоюзную ячейку. Именно в этот процесс и решил вклиниться Владимир Мордвинцев, возглавляющий филиал «Альянса врачей» в Ярославле. Однако в ходе профсоюзного собрания (в котором участвовало порядка 60 человек) за кандидатуру Мордвинцева, как сообщают телеграм-каналы, был подан всего один (!!!) голос. Причем на злополучном для сторонников Навального собрании сам Мордвинцев как раз-таки и присутствовал. Как говорится, угадайте с трех раз, кто за него проголосовал.

Эта комическая история с провалом в Ярославле не заслуживала бы особого внимания, если не принимать во внимание тот факт, что сам Навальный возлагает на «Альянс врачей» чуть ли основную надежду на форсирование в регионах новой протестной волны. Будучи всё-таки человеком неглупым, он в какой-то момент понял, что запрос в обществе на справедливость довольно силен, и можно эту тему с выгодой для себя поэксплуатировать. При этом он не учел реалий жизни в российских регионах и явное нежелание широких слоев населения вне его уютного столичного оппозиционного мирка выступать в роли статистов в политической игре, которую затевает блогер. Народ не поддерживает политические проекты Навального — видимо, потому что считает их фейковыми, чувствует их конъюнктурность и нацеленность лишь на выбивание из сторонников как можно больше донатов и пожертвований.

В этом смысле в интересах основателя ФБК постоянно поддерживать вялотекущий конфликт с властями, который по-настоящему ему никак не угрожает и не мешает. Есть подозрение, что только и исключительно в целях поддержания нужного градуса напряженности с целью возобновления притока пожертвований и был затеян весь этот «Альянс врачей».

Неудача в Ярославле наглядно демонстрирует всю эфемерность работы навальновского «профсоюза». За все время своего существования «Альянс», кроме роликов в Youtube, фактически ничем особенно и не запомнился. Нет ни одного успешного дела по защите трудовых прав, не налажены связи и с традиционной профсоюзной средой, в которой навальнисты остаются людьми чужими, инородными элементами. Руководство «Альянса» на местах копирует стиль и поведение основателя ФБК, которые, может быть, уместны на федеральном уровне и в рамках московской либеральной тусовки. Но они совершенно неприемлемы в регионах, где людям нужна не оппозиционная политическая трескотня, а кропотливая работа по защите их трудовых интересов.

Проект с «Альянсом врачей» именно потому и обречен на провал, что в нём изначально отсутствует конструктивный посыл и нацеленность на такую работу. Полтора процента Владимира Мордвинцев в Ярославле — вот, собственно, наиболее точный социологический и электоральный срез поддержки, на который могут рассчитывать сторонники Навального.