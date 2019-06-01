В Ярославской области побывали представители группы контроля нацпроектов

Ярославль, , 10:03 — REGNUM 31 мая в Ярославской области работала группа контроля за исполнением национальных проектов президиума генерального совета партии «Единая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В состав группы входят депутаты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания. Представителей группы контроля принял губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он рассказал, что в рамках реализации поручения Президента России Владимира Путина разработаны и утверждены 52 региональных проекта, направленных на достижение целей всех 11 нацпроектов.

«Законом об областном бюджете на реализацию региональных проектов предусмотрено более 27 миллиардов рублей. Все мероприятия выполняются без отклонений от установленных сроков. Так, в рамках нацпроекта «Демография» заключены контракты на строительство шести дошкольных образовательных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе. В установленном порядке происходит выдача ежемесячных выплат родителям», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе будет приведено в порядок 44 дорожных объекта. На его реализацию в трехлетний период выделяется почти 11 миллиардов рублей. Представители федеральной группы контроля оценили качество ремонта дороги в Ярославле на улице Чайковского.

«Я искренне рад, что в Ярославле подрядчики выполняют те виды работ, которые предполагает конкурсная документация. И главное, что не только делают это качественно, но и в дальнейшем с учетом гарантийных обязательств отслеживают все нюансы», — отметил депутат Государственной Думы РФ Владимир Афонский.

По нацпроекту «Образование» в Ярославской области ведется строительство школы на 786 мест в Рыбинске. Представители группы контроля проверили ход строительства двух детских садов в Дзержинском районе Ярославля. В областной онкологической больнице в рамках нацпроекта уже в этом году будут приобретены наркозно-дыхательные аппарат, хирургические мониторы, специализированный мультиспиральный компьютерный томограф. По проекту «Культурная среда» запланирована реконструкция здания Театра юного зрителя в Ярославле.

«Такие выезды в регионы, безусловно, будут стимулировать подрядчиков на качественное исполнение государственных контрактов, а заказчиков — на более тщательную приемку выполненных работ. Мы будем рады видеть вас в нашем регионе и в дальнейшем», — подытожил губернатор Дмитрий Миронов.

Мнения федеральных депутатов будут учитывать на региональном уровне.

«Мы открыты для сотрудничества, итоги работы группы контроля будут обсуждаться с экспертами для выработки рекомендаций по созданию необходимых условий для успешной реализации всех национальных проектов на территории Ярославской области», — сказал председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов.

Как подчеркнул руководитель группы, член Совета Федерации Валерий Семенов, опыт Ярославской области может быть распространен на другие регионы.

«Те программы, которые сегодня созданы в Ярославской области по информированию населения в IT-сфере, достойны того, чтобы применять их в других регионах. Они показывают не только объекты и площадки национальных проектов, но и как они в режиме он-лайн реализуются. Это позволит жителям области и органам власти принимать оперативные решения», — сказал Валерий Семенов.

Результаты мониторинга нацпроектов в Ярославской области будут представлены председателю правительства РФ, председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области «безопасные дороги» снова будет делать компания «ЕКС»