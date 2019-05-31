СМИ: Вашингтон обещает Индии неприятности в случае покупки С-400

Нью-Дели, , 19:25 — REGNUM Намерение Индии купить российские зенитно-ракетные системы ПВО С-400 вызовет крупные осложнения в военно-технических индийско-американских связях, сообщает 31 мая индийская газета «Экономик таймс» со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента США.

«Это очень серьёзно, так как станет препятствием для будущего сотрудничества в сфере высоких технологий», — цитирует издание слова анонимного сотрудника госдепа.

По его словам, осложнения могут приобрести тот же характер, которым отличается дискуссия по поводу С-400, возникшая между США и Турцией.

«Один выбор в военном сотрудничестве препятствует другому выбору», — заявил дипломат США, добавив, что Вашингтон готов продать Индии свои системы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Индия подписала контракт на покупку в России пяти полковых комплектов зенитно-ракетной системы ПВО С-400 «Триумф» на сумму более $5 млрд.

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