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Помирились окончательно: Греция открыла посольство в Северной Македонии

Политика

Соседи «обменялись любезностями»

Скопье, 31 мая 2019, 19:20 — REGNUM  Греция открыла посольство в Северной Македонии в ответ на сделку по переименованию соседней страны, 31 мая передает агентство Associated Press.

В качестве посольства будет использоваться здание диппредставительства в Скопье. Также Греция повышает статус диппредставительства в македонском Битоле до генерального консульства.

Северная Македония также подняла статус диппредставительства в Афинах до посольства и диппредставительства в Салониках — до генерального консульства.

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Переименование Македонии
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