Пятница, 31 Мая 2019 года
18:52:04 МСК

Оппозиция Малави требует отменить результаты выборов

Политика

Президентские выборы были «ограблением при свете дня»

Лилонгве, 31 мая 2019, 18:51 — REGNUM  Главный оппозиционный кандидат в президенты Малави Лазарь Чаквера требует отменить результаты прошедших выборов, 31 мая передает агентство Reuters.

Политик уверен, что президентские выборы были «ограблением при свете дня», и будет добиваться отмены результатов в Верховном суде Малави.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая победителем на президентских выборах в Малави был объявлен действующий президент африканской страны Питер Мутарика — он одержал победу над Лазарем Чаквера с отрывом в несколько процентов голосов.

Читайте также: Президент Малави призвал страну к единству после тяжелых выборов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить