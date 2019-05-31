МИД РФ: Нападение в Косово на нашего дипломата без ответа не останется

Москва, , 18:43 — REGNUM Москва примет меры в ответ на нападение в Косово на сотрудника миссии ООН, российского дипломата Михаила Краснощекова, заявил 31 мая замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, действия будут предприняты в том числе и по линии ООН, так как речь идёт о вызывающем нападении на сотрудника ООН, исполнявшего в тот момент свои обязанности.

«Исходим из того, что представители ООН, в том числе российский представитель, находились при исполнении своих обязанностей», — сказал Сергей Вершинин.

Как сообщало, 28 мая косовский спецназ провел на севере края операцию против сербских общин, окончившуюся задержаниями нескольких десятков человек. В Приштине утверждают, что таким образом они борются с организованной преступностью. В результате этой акции были избиты и задержаны два сотрудника миссии ООН, в том числе российский дипломат Михаил Краснощеков.

Напомним, Россия и ещё порядка 60 стран не признают независимости Косово, отделённого от Сербии в результате военного вторжения НАТО.

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