Второй флот США достиг своего первоначального оперативного потенциала

Вашингтон, , 18:38 — REGNUM ВМС США объявили на днях о достижении вторым флотом США первоначального оперативного потенциала. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Второй флот США был упразднен в сентябре 2011 года. Заново его воссоздали 24 августа 2018 года. Его основная задача — противодействие России в Северной Атлантике и Арктическом регионе.

Выйти на статус полной оперативной готовности второй флот США должен 19 ноября текущего года.

Командующим вторым флотом США является вице-адмирал Эндрю Льюис. В ходе своего выступления на военно-морской базе Норфолк, штат Вирджиния, он сказал:

«Через Северную Атлантику проходят одни из самых загруженных судоходных путей в мире, и с открытием водных путей в Арктике этот трафик будет только расти. Данный факт признан как нашими союзниками, так и конкурентами, и поэтому критически важно, чтобы второй флот США придал новый импульс нашим силам, которые уже развернуты на этом очень важном театре военных действий».

Второму флоту США противостоит российский Северный флот. Командующий Северным флотом — вице-адмирал Александр Моисеев, Герой России.