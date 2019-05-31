Новость об отставке ростовского губернатора Голубева оказалась фейком

Ростов-на-Дону, , 18:36 — REGNUM В ряде ростовских мессенджеров и социальных сетях сегодня, 31 мая, появилась информация о том, что губернатор Ростовской области Василий Голубев написал заявление об отставке. Эта новость, растиражированная местными массмедиа, оказалась фейком.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время всё чаще в различных Telegram-каналах появляются сообщения о возможном уходе Голубева с поста руководителя региона. Это связано с происходящими в последнее время событиями — несколько высокопоставленных чиновников (в том числе бывших) попали под уголовное преследование.

Так, в превышении должностных полномочий подозреваются бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский, главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

Кроме того, с главой региона была согласована досрочная отставка сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва, ушёл с госслужбы и замгубернатора Юрий Молодченко.

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