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Зеленский надеется, что Запад сохранит санкции против России

Политика

Антироссийские санкции усиливаются

Киев, 31 мая 2019, 18:28 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Польши и Швеции выразил надежду на сохранение режима антироссийских санкций. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе встречи Зеленский поблагодарил глав МИД Польши и Швеции за поддержку режима санкций против России и выразил надежду, что санкции и дальше будут усиливаться до тех пор, пока Украина не вернет себе Крым и Донбасс.

«Надеюсь на ее продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы МИД Польши и Швеции — Яцек Чапутович и Маргот Валльстрем — прибыли на Украину, чтобы обсудить с новым политическим руководством страны будущее сотрудничество Киева с Европейским союзом и необходимость новых реформ на Украине.

Напомним, что Запад ввел санкции против России после того, как Крым вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась война.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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