Иран всё ещё соблюдает «ядерную сделку» — МАГАТЭ

Тегеран, , 18:25 — REGNUM Агентство ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявило, что Иран продолжает соблюдать «ядерную сделку» 2015 года, 31 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению МАГАТЭ, запасы тяжелой воды в Иране составляют 125,2 тонны, что ниже установленного соглашением предела в 130 тонн. Запасы низкообогащенного урана в стране составляют 174,1 кг при установленном пределе в 202,8 кг.

«Все центрифуги и связанная с ними инфраструктура находятся под постоянным контролем агентства», — говорится в квартальном отчете МАГАТЭ.

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