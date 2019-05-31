Пентагон обеспокоен зависимостью от Китая по редкоземельным металлам

Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Министерство обороны США запросило федеральное финансирование на расширение внутреннего производства редкоземельных минералов и снижение зависимости от Китая. Вашингтон обеспокоен почти монопольной ролью Пекина как поставщика редкоземельных металлов в США.

В администрацию президента США был направлен соответствующий доклад. Он в порядке информации отправлен и в Конгресс США. Об этом 29 мая сообщил подполковник ВВС Майк Эндрюс, представитель минобороны США, пишет Reuters.

Редкоземельные элементы представляют собой группу из 17 химических элементов, которые применяются как в потребительских продуктах (от iPhone и до электродвигателей автомобилей), так и в важнейших военных программах, включая производство реактивных двигателей, спутников и лазеров.

Растущая напряжённость в отношениях между США и КНР в результате торговой войны может привести к тому, что Китай использует свое положение поставщика редкоземельных металлов как рычаг давления на Соединенные Штаты.

С 2004 по 2017 год Китай поставлял около 80% от объема всего импорта редкоземельных металлов в США. Есть немного альтернативных поставщиков, которые могли бы конкурировать с Китаем, т.к. его разведанные запасы составляют 37% от мировых запасов редкоземельных элементов.