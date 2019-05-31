Украине предсказывают проблемы с Западом из-за политики Зеленского

Киев, , 18:12 — REGNUM Украина под давлением Запада создала малоэффективную параллельную систему юстиции в виде Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ). Об этом 31 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

«В Украине создана параллельная система юстиции (органы расследования, прокуратура, антикоррупционный суд) в дополнение к тем органам, которые уже есть… Они должны показывать обществу реальный результат. Пока с реальными результатами не сильно складывается. Причем это было прогнозируемо с учетом уровня их комплектации на стадии создания», — сказал Лавринович.

«Украина пройдет этот путь, как и два десятка других стран, которые проходили путь создания этих антикоррупционных органов. Ни в одной из этих стран, эти органы не показали результат», — добавил Лавринович.

Он прогнозирует, что НАБУ и САП не станут эффективнее после встречи президента Владимира Зеленского с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

«Не стоит ожидать чего-то от этой встречи… Что касается реальных результатов работы, они вряд ли изменятся, если будут призывы… Чтобы они работали эффективнее нет инструментов влияния на них. На уровне закона для НАБУ поставлен уровень защиты…, влиять можно только после судебных решений. Несмотря на те коррупционные скандалы, которые были в этих органах, они чувствуют себя достаточно уверенно, спокойно», — рассказал Лавринович.

Он также считает, что у Украины будут «огромные проблемы», если Зеленский распустит неэффективные НАБУ и САП.

«Эти структуры создавались не только по инициативе западных партнеров, их снять без собственной воли практически невозможно. Если это делать путем ликвидации этих органов, то для Украины будут огромные проблемы… Президент Украины сам провозгласил, что будет максимально сохранять возможность независимой работы этих органов. Это единственное, что он может сделать», — подытожил Лавринович.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

По данным пресс-службы главы государства, на встрече стороны говорили об улучшении взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, а также о предложениях законодательного и практического характера по совершенствованию работы НАБУ и САП.

Зеленский напомнил, что граждане требуют наказания для коррупционеров.

«Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших 3 месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев», — говорится в сообщении.