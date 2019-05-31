Десятки террористов были уничтожены в пещерах у города Кафр-Набудех в Сирии

Дамаск, , 18:12 — REGNUM Из нескольких источников поступила информация о больших потерях боевиков из протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывшихся в пещерах у стратегического города Кафр-Набудех в провинции Хама. События имели место 26 мая.

Исламисты укрылись в двух пещерах. Однако по их укрытиям были нанесены удары. Это привело к тому, что более 30 боевиков были похоронены в этих пещерах, около 40 боевиков получили ранения. Об этом сообщает новостной ресурс Muraselon со ссылкой на свои источники в сирийской армии.

Телеграм-канал группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проинформировал о гибели двенадцати своих боевиков в данном эпизоде.

С середины мая за город Кафр-Набудех идут ожесточенные бои. Сирийская арабская армия освободила его в результате масштабного наступления северо-западе провинции Хама в ходе военной операции «Рассвет над Идлибом». Затем город был потерян после контратаки боевиков 21 мая и снова отбит 26 мая.

По имеющейся информации, в течение четырех суток боев за город Кафр-Набудех были убиты более 300 исламистов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее союзников. Группировка «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердила гибель 55 своих боевиков в этих боях.

31 мая под обстрел попал турецкий наблюдательный пункт в северо-западной части Хамы. Это произошло в ходе ожесточенного обмена артиллерийскими ударами между Сирийской арабской армией и джихадистами. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на активистов сирийской оппозиции. Сообщений о жертвах и ответных мерах турецких военных пока не поступало.