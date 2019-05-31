На Украине разворачивается третий тур выборов – директор Института ЕврАзЭС

Москва, , 18:17 — REGNUM Россия обозначила свою готовность к переговорам, но не обязательно с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. Об этом он заявил 31 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«На самом деле время не пришло делать какие-то дела, — сказал Лепехин. — Россия обозначает свою открытость для диалога. Но не обязательно с Зеленским. Зеленский сейчас занят немного другим. Сейчас начинается третий тур выборов. В режиме выборов делают только те заявления, которые необходимы с точки зрения получения максимального количества голосов. Зеленский президент, но ещё не совсем глава государства. Есть Верховная рада, есть правительство, и до тех пор, пока он (Зеленский — прим. ИА REGNUM ) не будет обладать всей полнотой своей власти, пока не пройдут выборы в Верховную раду и не сформируется правительство, он недоговороспособен. Плана у него никакого нет. План есть у Коломойского и у той теневой власти, которая готова к переговорам и ждёт, когда они начнутся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, идею досрочных парламентских выборов на Украине поддерживает 70% опрошенных. Результаты соответствующего исследования опубликовала социологическая группа «Рейтинг».

Наибольшей поддержкой идея досрочных выборов пользуется на юге и востоке Украины — более 80%. В остальных регионах эта цифра не опускается ниже 60%. Против — большинство сторонников «Блока Петра Порошенко» и партии «Солидарность».

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