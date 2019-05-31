Супруга Саакашвили уверена: он вернется в Грузию через несколько месяцев

Тбилиси, , 17:51 — REGNUM Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс уверена, что ее муж если не через несколько недель, но через несколько месяцев обязательно ступит на грузинскую землю.

«Он героически вернулся на Украину, и я верю, что несколько недель или несколько месяцев осталось до того, как он достойно ступит на грузинскую землю! А до этого парламентский мандат госпожи Саломе перейдет в руки оппозиционера — Шалвы Шавгулидзе. Желаю ему успеха 9 июня! Что касается назначенной президентом госпожи, недоразумение, и ей народ укажет дорогу к дому, и она пойдет по ней такими же быстрыми шагами в тех же сапогах, в которых переступила президентскую резиденцию», — написала Сандра Руловс на своей странице в соцсети Facebook.

По ее мнению, та двухмесячная борьба, которую она и ее соратники по партии «Единое национальное движение» вели в Зугдиди, дала свои результаты, а народ ясно увидел, как нахально лишает его победы Бидзина Иванишвили.

«Проведенная под названием выборов спецоперация убедила всех здравомыслящих людей в Грузии, что так продолжать нельзя, так как это означает большую нищету, больший беспредел и больше оскорблений. Наш народ не заслужил жизни в такой нужде и таком бесправии», — утверждает супруга Михаила Саакашвили.

По ее же оценке, ее супруг Михаил Саакашвили продолжает оставаться реальным лидером Грузии и все 7 лет, что находится в изгнании, продолжает из-за границы делать в своей стране политическую погоду.

Напомним, что 19 мая в Грузии проходили промежуточные выборы в парламент и досрочные выборы в органы местного самоуправления. На пост мэра Зугдиди баллотировалась супруга Саакашвили, которая по итогам выборов проиграла кандидату от правящей партии «Грузинская мечта».

В Тбилиси выборы в парламент проходили в Мтацминдском избирательном округе, так как мажоритарный депутат от этого округа стала президентом Грузии. В первом туре ни один из кандидатов необходимого для победы количества голосов не набрал, поэтому 9 июня состоится второй тур, в который вышли кандидат от «Грузинской мечты» Владимир Кахадзе и адвокат Шалва Шавгулидзе, которому объявили поддержку оппозиционные партии, в том числе соратники Саакашвили. Интересно, что в период правления Саакашвили Шалва Шавгулидзе выступал адвокатом по нашумевшему делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и все 9 лет нахождения у власти «Единого национального движения» был непримиримым критиком и оппонентом этой партии и ее лидера.