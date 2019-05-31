Порошенко предложил студии «Квартал 95» продавать в РФ фильмы на украинском

Киев, , 17:47 — REGNUM «Студии «Квартал 95» нужно продавать свои фильмы в Россию на украинском языке, чтобы россияне учили украинский». Об этом 31 мая заявил в Киеве экс-президент Петр Порошенко, комментируя предложение совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира изменить закон о языке.

«Буквально вчера в социальных сетях широко обсуждалось интервью политического и бизнес партнера президента, который вступает за то, чтобы отменить закон о языке, квоты на украинские песни, на украинскую музыку, на украинском радио отменить. Потому что все это мешает «Кварталу» продавать в Россию фильмы. Друзья, если так хочется продавать, продавайте на украинском, пусть учат», — заявил Порошенко.

При этом он раскритиковал предложение президента Владимира Зеленского провести опрос среди украинцев на предмет подписания мирных договоренностей с Россией.

«Чего стоит идея референдума о капитуляции перед Россией. Представьте себе, что бы было в 2014 году вместо того, чтобы выступить в защиту суверенитета и территориальной целостности, и независимости Украины, опрашивали бы людей: «Стоит ли нам защищать родную землю»… «Существовать Украине или нет», — именно так ставится вопрос на референдуме», — считает Порошенко.

Ранее, 23 мая, президент Зеленский выразил желание провести опрос среди украинцев о заключении мирных договоренностей с Россией.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая совладелец студии «Квартал 95» Шефир заявил, что ждет от президента Зеленского и нового состава парламентской коалиции новый закон о поддержке украинского языка. Напомним, 25 апреля парламент Украины принял законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ обязывает говорить на украинском языке должностных лиц. Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере, трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.