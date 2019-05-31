Выборы Рады на Украине под вопросом: ЦИК не успевает напечатать бюллетени

Киев, , 17:44 — REGNUM Проведение на Украине досрочных парламентских выборов 21 июля остается под вопросом, поскольку Центризбирком страны не успевает напечатать бюллетени.

С соответствующим заявлением ЦИК выступил сегодня, 31 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, ЦИК подчеркивает, что краткосрочность и быстротечность нынешнего избирательного процесса при досрочных парламентских выборах делает невозможным проведение закупок для обеспечения этого процесса в сроки, предусмотренные законом «О публичных закупках».

Комиссия информирует, что, несмотря на обращение 24 мая к президенту, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли о необходимости законодательного урегулирования этого вопроса, совещание по этой теме под руководством первого вице-премьера, министра экономики Степана Кубива прошло только 29 мая. Более того, на совещании вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что принятие изменений в закон в необходимые сроки маловероятно.

В итоге ЦИК Украины поприветствует любые шаги органов государственной власти для решения проблем с организацией государственных закупок для обеспечения избирательного процесса.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Украины уже не первый раз сообщает о том, что фактически не успевает подготовиться к досрочным парламентским выборам. Ранее на брифинге была обнародована информация, что только печать бюллетеней должна занять 70 дней: 48 — на проведение тендера и 22 — на изготовление. В ЦИК утвреждают, что должны сделать это все за 17 дней, чтобы уложиться в сроки избирательного законодательства и успеть подготовиться к выборам.

Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов Верховной рады, которые согласно указу президента Зеленского, состоятся 21 июля 2019 года, официально стартовал 24 мая.