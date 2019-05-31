Россия расширяет список представителей ЕС, которым запрещён въезд в страну

Москва, , 17:38 — REGNUM Российские власти приняли решение расширить список представителей стран-членов и институтов Европейского союза, которым запрещен въезд в страну. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Российское внешнеполитическое ведомство проинформировало, что число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Европейского союза. Также МИД РФ направил ноту о принятии решения по расширению списка

На Смоленской площади напомнили, что Европейский союз в последнее время ввел в одностороннем порядке ограничения в отношении некоторых граждан Российской Федерации. При этом данные ограничения вводились на совершенно «бездоказательных», а порой и «абсурдных» основаниях.

Россия была вынуждена отвечать на такие меры и принятое сейчас решение является вполне соразмерным ответов на действия Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России из-за украинской провокации в Керченском проливе. Санкции предполагают арест активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в страны ЕС.